Emma Bonino ricoverata, è grave

Roma – Emma Bonino è ricoverata a Roma. La leader di +Europa è stata trasportata in ambulanza in codice rosso, il più grave, all’ospedale al Santo Spirito, nella serata di oggi, lunedì 7 settembre, intorno alle 18. Secondo fonti sanitarie contattate dal Corriere si trova «in condizioni critiche».

Dalle prime informazioni, Bonino è giunta al pronto soccorso dell’ospedale con problemi respiratori. «Non si è sentita bene a casa ed è stato chiamato il 118», racconta chi le è stato vicino in quei momenti.

L’ex senatrice è cosciente e sono in corso accertamenti medici. «Non c’è ancora una diagnosi», precisano i più stretti collaboratori della leader storica dei Radicali che sono con lei in ospedale.

Il medico curante, Claudio Santini, in serata conferma che Bonino «ha avuto un peggioramento della funzionalità respiratoria pur rimanendo sempre vigile e lucida».

Il precedente ricovero

Già a fine 2025 Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso ospedale, in terapia intensiva, in seguito a un malore. Non si trattò di una recidiva del tumore che l’aveva aggredita nel 2015, spiegarono poi i medici, ma di un problema legato al metabolismo.

Dopo l’ingresso in pronto soccorso in codice rosso, e una prima notte in ospedale, l’ex senatrice fu trasferita nella Stroke Unit di un altro ospedale romano, il San Filippo Neri, per «garantire un setting appropriato» per le cure della paziente, essendo presente una unità specializzata per la sua patologia. Fu dimessa dopo una settimana.

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