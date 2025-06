Emma Marrone è fidanzata. «Frequenta con Matteo Martari, l’attore di Maschi Veri»

Emma Marrone si è fidanzata? Il cuore della cantante potrebbe essere tornato a battere per qualcun altro. E l’uomo in questione sarebbe Matteo Martari, attore della serie tv “Maschi Veri”, adesso in voga su Netflix. Di confermato non c’è nulla, al momento si tratta solo di un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Anche se qualche segnale sui social è facilmente reperibile e basta a far viaggiare la fantasia dei fan della cantante. Ecco cosa ha raccontato.

Secondo Deianira Marzano, Emma Marrone e Matteo Martari sarebbero molto vicini in questo periodo. «Circa 2 settimane fa a Milano, mia cugina ha incontrato in pizzeria Emma Marrone, diceva di aver risposto 2 volte al telefono dicendo ‘Matte’.

Adesso stavo vedendo i profili e tutte le foto di Matteo Martari sono con i like di Emma… C’è di sicuro qualcosa sotto al 100%» si legge in una storia condivisa da Marzano. Abbastanza per fare una prova? No. Ad aggiungersi al puzzle, diversi like che i due si scambiano costantemente sui social. I due si erano conosciuti sul set del videoclip di “Apnea”, canzone di Emma, nel quale Martari ha collaborato. Che possa essere scattata la scintilla? Entrambi sarebbero attualmente single. Insomma, come si suol dire in questi casi: se son rose, fioriranno.

© Riproduzione riservata