Enna, auto nella scarpata al ponte di Capodarso: c’è una vittima

Enna – Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, attorno alle 13, a ridosso del ponte di Capodarso, tra Enna e Caltanissetta. La sua auto, una Panda di colore giallo, è uscita fuori strada, per cause che sono ancora in corso di individuazione. Non si conoscono le generalità della vittima, anche perché – secondo quanto trapela – forse non aveva documenti con sé.

Gli investigatori stanno cercando di procedere all’individuazione proprio in questi minuti. L’auto è finita nel burrone e per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente dell’auto. Era da solo.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando provinciale di Enna e di Caltanissetta, assieme ai carabinieri, che lavoreranno per comprendere la dinamica dell’incidente.

