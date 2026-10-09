Enna, chiesti due anni per il vescovo Gisana e don Murgano: ipotesi falsa testimonianza

Enna – Il pubblico ministero Santo Di Gregorio ha chiesto una condanna a due anni di reclusione, senza sospensione condizionale della pena e con esclusione delle attenuanti, per il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano. I due prelati sono imputati di falsa testimonianza nell’ambito del processo con rito abbreviato davanti al tribunale di Enna. La sentenza è prevista per l’11 dicembre.

Secondo l’accusa, Gisana e Murgano avrebbero reso dichiarazioni false durante il processo a carico del sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in via definitiva a tre anni di carcere per abusi sessuali su minori. Nelle motivazioni della sentenza a carico di Rugolo, il comportamento del vescovo Gisana era stato definito «facilitatore degli abusi». Un passaggio che aveva acceso l’attenzione sul ruolo della diocesi nella vicenda.

Gisana e Murgano non erano presenti in aula al termine della requisitoria. Era invece presente Antonio Messina, vittima degli abusi che denunciò i fatti.

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