Enola Carbonaro a The Voice Kids con “Careless Whisper”

Pozzallo – La semifinale di The Voice Kids del 7 febbraio 2026 ha visto protagonista Enola Carbonaro, 13 anni, di Pozzallo e parte del Team di Loredana Bertè. La giovane cantante ha scelto un brano impegnativo e iconico come “Careless Whisper” di George Michael, interpretandolo con una maturità vocale che ha colpito pubblico e coach.

Pur non riuscendo a conquistare un posto sul podio, Enola ha confermato tutto il talento mostrato sin dalle Blind Auditions, quando aveva stupito la giuria con “Smooth Operator” di Sade, accompagnandosi al sax. Il percorso a The Voice Kids si chiude qui, ma il talento di Enola Carbonaro continua a crescere.

