Enrica Bonaccorti malata, il drammatico annuncio: “Io come Eleonora Giorgi”

La conduttrice e opinionista Tv ha deciso di non farsi vedere per mesi

Enrica Bonaccorti sta combattendo contro un tumore. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social nel pomeriggio di lunedì 29 settembre. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è”, ha scritto a corredo di uno scatto che la ritrae in ospedale, in carrozzina, accompagnata dall’adorata figlia Verdiana.

Nel post con cui ha annunciato la malattia, la conduttrice – che compirà 76 anni a novembre – ha fatto riferimento ad un destino che la accomuna all’amica Eleonora Giorgi stroncata dal cancro lo scorso marzo. “Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei – ha confidato – E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”.

Dopo quattro mesi di silenzio, dunque, Enrica Bonaccorti ha voluto condividere questo momento buio con i suoi follower.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Bonaccorti ha costruito una carriera che spazia fra recitazione, conduzione televisiva e radiofonica, scrittura e lirica. Negli anni ‘70 si affaccia al teatro e al cinema, collaborando anche con Domenico Modugno e Paola Quattrini, e contribuendo come autrice ai testi di celebri brani quali “La lontananza” e “Amara terra mia”.

Dalla fine degli anni ’70 entra nel mondo della radio e della tv: esordisce con “Il sesso forte” in Rai nel 1978, ma è con programmi come “Italia sera”, “Pronto, chi gioca?” e la prima edizione di “Non è la Rai” che ottiene la consacrazione televisiva.

Enrica Bonaccorti è stata sposata con Daniele Pettinari, da cui ha avuto la figlia Verdiana. Negli ultimi anni ha rivelato al pubblico di convivere con la prosopagnosia, una condizione neurologica che le rende difficile riconoscere i volti.

Enrica Bonaccorti ha dedicato diversi post a Eleonora Giorgi scomparsa lo scorso 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. La conduttrice ha sottolineato come “gli occhi luminosi” dell’attrice romana fossero “specchio dell’anima bella che li illuminava”.

“Non riesco a dirti altro Ele, solo grazie per la tua testimonianza di amore per la vita e per il tuo grande esempio a cui mi inchino…mi sento così piccola di fronte alla tua grandezza, questa sì, sovrumana.. ti avrò nel cuore sempre”, ha scritto nel giorno della sua morte. Ed ancora: “Ti ricorderanno per la tua bellezza, per i film, per i premi, ma per me ora tu meriti l’Oscar per la tua anima”.

