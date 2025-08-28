Enrico Elia muore in un incidente sulla Ragusa-Giarratana

Giarratana – Giarratana piange la scomparsa di Enrico Elia, si trovava a bordo del furgone al centro dell’incidente autonomo sulla diga. Aveva 58 anni. Lascia due figli.

Enrico Elia, residente a Giarratana, il 58enne ha perso la vita nel pomeriggio di oggi sulla Strada statale 194 in prossimità della diga di Santa Rosalia. Tra l’altro, Elia era impegnato proprio nei lavori di sistemazione dei ponti che attraversano la diga in questione. Si trovava a bordo del suo Citroen Jumpy, un furgone di colore bianco, quando per cause ancora in fase di accertamento, forse un malore, ha perso il controllo del mezzo. L’uomo è stato trovato esanime, ormai privo di vita, all’esterno del furgone. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Ragusa che stanno indagando per cercare di capire con esattezza che cosa è accaduto.

