Entra dalla finestra della banca armato, direttore lo insegue fino in strada

Catania – Attimi di paura stamattina intorno alle 10 nella filiale della banca Intesa San Paolo in piazza Santa Maria di Gesù a Catania, dove un bandito amato di coltello è riuscito a entrare da una finestra.

Inizialmente scambiato per un operaio da una dipendente, l’uomo ha urlato ‘questa è una rapina’: uno dei due clienti nella stanza ha capito la situazione e ha cominciato a urlare.

Il rapinatore è stato inseguito all’interno della banca dal direttore e da un dipendente prima di riuscire a fuggire dalla stessa finestra dalla quale era entrato.

Pare che si tratti della stessa persona che qualche tempo fa aveva già tentato una rapina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

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