Entrano in casa e rubano due pepite, ma sono calcoli renali

Pordenone – Mettono a soqquadro l’appartamento e, non trovando contanti o altri oggetti di valore, fuggono con una scatolina contenente due piccole «pepite». Non si trattava però di pietre preziose ma di calcoli renali, che erano da poco stati analizzati. E’ successo a Pordenone nella casa dell’ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna. Ne dà notizia lo stesso Messaggero Veneto. L’uomo ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine.

Secondo una ricostruzione, i ladri sarebbero entrati dal terrazzino e avrebbero setacciato l’intera abitazione in cerca di denaro.

«L’unica cosa che hanno trovato sono state alcune monete e banconote – dollari, sterline – che conservavo dai miei viaggi, ma non saranno stati più di 150 euro», ha reso noto la vittima del furto.

Proprio il fatto di non trovare nulla di valore, probabilmente li ha tratti in inganno: «Conservavo, in una scatolina, i calcoli renali che avevo appena fatto analizzare. Devono aver pensato che avessero un qualche valore», ha concluso Ragogna.

