Eppur non si muove, l’immondizia a Marina di Ragusa

Ragusa – Gentile Direttore di Ragusanews,

le sarei grata se volesse pubblicare questa segnalazione relativa alla mancanza di sollecitudine con cui il Comune interagisce con le comunicazioni dei cittadini.

Giorno 17 c.m. ho inviato alla Chat business del Comune di Ragusa una segnalazione relativa allo stato di degrado in cui versa la scivola di via Vietri di Marina, scivola che è stata costruita per permettere di scendere in centro alle persone con difficoltà ad utilizzare le scale preesistenti. A seguito di detta segnalazione, da me reiterata dopo alcuni giorni (con foto e video testimonianti l’ aumento dei rifiuti), mi veniva comunicato sia la prima che la seconda volta,che il tutto era stato inoltrato all ‘ Ufficio competente. Ancora oggi, sabato 23 agosto, però, “l’ Ufficio competente” non si è interessato a fare pulire: il degrado è aumentato, le bottiglie si sono rotte rendendo pericoloso il percorso a bimbi, animali e alle persone che non possono permettersi di prendere un’ altra strada più lunga per problemi di deambulazione. Allego foto.

Grazie del suo interessamento .

Enza F.

