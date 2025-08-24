Lettere in redazione
|
24/08/2025 19:21

Eppur non si muove, l’immondizia a Marina di Ragusa

Riceviamo e pubblichiamo

di Redazione

Meteo: Ragusa 26°C Meteo per Ragusa

Ragusa – Gentile Direttore di Ragusanews,

le sarei grata se volesse pubblicare questa segnalazione relativa alla mancanza di sollecitudine con cui il Comune interagisce con le  comunicazioni dei cittadini.

 Giorno 17 c.m. ho inviato alla Chat business del Comune di Ragusa una segnalazione  relativa allo stato di degrado in cui versa la scivola di via Vietri  di Marina, scivola che è  stata costruita  per permettere di scendere  in centro alle persone  con difficoltà ad   utilizzare le scale preesistenti. A seguito di detta  segnalazione, da me reiterata dopo alcuni giorni (con foto e video testimonianti l’ aumento dei rifiuti), mi veniva comunicato   sia la prima  che la seconda volta,che il tutto era stato inoltrato all ‘  Ufficio competente.  Ancora oggi,  sabato 23 agosto, però, “l’ Ufficio competente” non si è interessato a fare pulire:  il degrado è aumentato, le bottiglie si sono rotte rendendo pericoloso il percorso a bimbi, animali e  alle persone che non possono  permettersi di prendere  un’ altra strada più lunga  per  problemi di deambulazione.  Allego foto.
Grazie del suo interessamento .
Enza F.

© Riproduzione riservata

Consigliati