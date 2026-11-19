Condividi "“Era consapevole di non avere più tanto tempo davanti. Ha scelto i brani, la sigla e la frase finale. Voleva andare in onda di lunedì”: Corrado Augias e l’ultimo saluto a La7 preparato prima di morire" sui social

Ha scelto personalmente i brani da montare, ha indicato la sigla di apertura, ha stabilito la frase finale con cui congedarsi e ha chiesto che tutto andasse in onda di lunedì, la sua serata televisiva d’elezione. L’ultimo saluto di Corrado Augias al pubblico andrà in onda lunedì 23 novembre in prima serata su La7 con una puntata speciale intitolata Corrado Augias, Saluto di un Maestro: un testamento televisivo pensato e strutturato dallo stesso giornalista prima della morte.

A ricostruire la genesi della trasmissione è stato il direttore di La7, Andrea Salerno, spiegando come il progetto sia nato da un confronto diretto e lucidissimo con l’autore. “Con Corrado siamo rimasti in contatto fino alla fine: lucido come sempre, intelligente, lungimirante, era consapevole di non avere più tanto tempo davanti“, ha raccontato Salerno. “E così sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte”.

Ogni dettaglio editoriale risponde a una volontà precisa del giornalista, approdato sulla rete di Urbano Cairo tre anni fa: “Ha scelto brani di due o tre puntate della Torre di Babele, indicando come comporli, cosa usare per la sigla e con quale frase chiudere”, ha sottolineato il direttore. “Ha chiesto di andare in onda di lunedì, la ‘sua’ serata, e ha dato altre indicazioni che naturalmente abbiamo rispettato. Lavoravamo insieme da tre anni, da settembre 2023: è stato un piacere e un privilegio per tutto quello che ci ha insegnato”.

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