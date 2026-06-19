Era una promessa della danza Davis Aloschi, il 15enne morto in moto. Studiava alla Scala di Milano

Siracusa – Si chiamava Davis Aloschi il ragazzo di 15 anni che ha perso la vita nella notte a Siracusa in un tragico incidente stradale avvenuto lungo viale Epipoli.

Davis frequentava il quarto corso della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, un talento che stava costruendo il proprio futuro attraverso impegno, sacrificio e dedizione.

L’incidente si è verificato intorno alle 2 della notte e ha coinvolto due scooter. Il giovane viaggiava a bordo di uno dei mezzi che si è scontrato con un altro scooter sul quale si trovava un 18enne.

Entrambi i ragazzi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa. Per Davis, però, nonostante i tentativi dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. Il 18enne è invece ricoverato in gravi condizioni.

Davis Aloschi

Era originario del capoluogo Aretuseo, ma si era trasferito per studiare e per seguire la sua passione, la danza, a Milano. Era rientrato da pochi giorni nella sua città d’origine per trascorrervi qualche giorno di vacanza. Sin da piccolo aveva coltivato la sua passione e nel 2022 era stato ammesso alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Si era trasferito a Milano, dove frequentava il liceo e nel frattempo calcava palcoscenici importanti.

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