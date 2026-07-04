Eros Ramazzotti accompagna la figlia Aurora all’altare. Il matrimonio in Sicilia

Lentini, Siracusa – Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono marito e moglie. Nel pomeriggio di sabato 4 luglio, la coppia si è scambiata promesse e fedi nel Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, alla presenza di circa 200 invitati.

La content creator, nata 29 anni fa dall’unione tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è arrivata mano nella mano con il padre, elegantissimo in smoking.

Per l’occasione, la sposa ha indossato un abito bianco con un ampio spacco sul davanti e con strascico. A completare la mise, un lungo velo in tulle. Lo sposo ha invece sfoggiato un completo firmato Giorgio Armani. Ad officiare la cerimonia è stata Sara Daniele, figlia del cantante Pino e amica storica di Aurora Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, la dedica per la figlia Aurora

Prima della cerimonia, Eros Ramazzotti ha rivolto una tenera dedica alla figlia e al genero via social. “In un’epoca allo sbando con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde tutto sta diventando futile. Vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati, è un miracolo. Io vi dico: non cambiate mai ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo. Papà”, ha scritto tra le Instagram Stories.

Le lacrime di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha invece letto una lettera durante la cerimonia commuovendosi sino alle lacrime. “Ci hai regalato la scuola più intensa della nostra esistenza: quella dell’amore – ha detto alla sua primogenita – Di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, ne abbiamo passate tante e tu soprattutto ne hai viste tante perché non deve essere sempre stato semplicissimo avere due genitori come noi”.

“Anzi, diciamolo sinceramente: a volte eri tu la persona più adulta. Eppure eccoti qua: brilli, sei bellissima, sei una donna straordinaria, una mamma affettuosa, una persona intelligente. sensibile e generosa e piena di talento. Ma sai una cosa? Amo anche le tue imperfezioni, anzi soprattutto le tue imperfezioni”, ha aggiunto.

“Il capolavoro lo avete fatto tu e Goffredo ed è vostro figlio, il bambino più sveglio e intelligente che conosca. Vedervi insieme è la gioia più grande, siete una famiglia”, ha concluso riferendosi al nipotino Cesare Augusto nato nel 2023.

Venerdì 3 luglio, sempre al Castello Xirumi Serravalle, si è svolto il party pre wedding. Qualche ora prima, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno firmato i documenti per le nozze negli uffici del Comune di Militello in Val di Catania, paese natale di Pippo Baudo.

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