Eros Ramazzotti accompagna la figlia Aurora all’altare. VIDEO

Lentini, Siracusa – Parole dolcissime e di grande profondità quelle di Eros Ramazzotti per la figlia Aurora che si è sposata oggi 4 luglio, in Sicilia. Un matrimonio all’insegna del lusso, dell’originalità e del divertimento ma, soprattutto, pieno di romanticismo ed emozioni. E sono proprio queste emozioni quelle che Eros Ramazzotti ha vissuto in prima persona accompagnando sua figlia all’altare. Un momento di gioia immensa ma anche di riflessione che ha spinto Eros a fare una dedica speciale alla sua primogenita, oggi sposa.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Eros Ramazzotti ha deciso di pubblicare un messaggio di auguri ai due neo-sposini Aurora e Goffredo. Lo ha fatto scrivendo parole profonde, commoventi e piene di significato.

La dedica di Eros Ramazzotti per il matrimonio della figlia Aurora

“In un’epoca allo sbando con sempre meno umanità, in questa realtà dove ci si perde e dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, epatici e innamorati è un miracolo. Non cambiate mai ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo”. Queste le parole scritte da Eros, nelle sue storie Instagram, e dedicate a due ragazzi, Aurora e Goffredo che hanno creato una splendida famiglia con il loro piccolo Cesare e che oggi, 4 luglio, hanno suggellato il loro amore con un matrimonio da favola.

Una dedica che conferma quanto sia forte il legame tra il cantante e sua figlia Aurora e quanto, l’entrata di Goffredo nella vita di sua figlia, sia considerata da lui una benedizione.

Eros Ramazzotti, dedica figlia Aurora

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