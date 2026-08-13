Eruzione dell’Etna, prorogata la chiusura del settore C1: sospesi gli arrivi fino alle 8 del 14 agosto

Catania – L’attività eruttiva dell’Etna continua a incidere sulla regolare operatività aeroportuale. In seguito all’evolversi della situazione, è stata disposta l’estensione della chiusura del settore C1, con la conseguente sospensione degli arrivi fino alle ore 8 di venerdì 14 agosto.

La misura è stata adottata per garantire la sicurezza delle operazioni di volo e potrebbe determinare ritardi, cancellazioni o riprogrammazioni dei collegamenti in arrivo nello scalo catanese.

I passeggeri sono pertanto invitati a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento. Le informazioni relative a eventuali modifiche operative, ritardi o cancellazioni saranno comunicate dai vettori e dagli enti aeroportuali.

La situazione resta legata all’andamento dell’attività vulcanica. Sono previsti ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, in base all’evoluzione dell’eruzione e alle condizioni di sicurezza per la navigazione aerea.

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