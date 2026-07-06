Eruzione Etna, l’aeroporto di Catania non riapre: stop fino alle 20

Prolungato il blocco a partenze e arrivi, ancora seri disagi per i passeggeri fermati dall'Etna.
di Redazione
Catania – L’Etna resta in eruzione e Fontanarossa non riapre. Dopo un primo stop alle 12, poi prolungato alle 14, il blocco totale di partenze e arrivi è stato prorogato almeno sino alle 20. Operativo, invece, lo scalo di Comiso.
Prosegue, intanto, la fuoriscita di cenere vulcanica, con una nube alta un chilometro e mezzo. Si tratta di un parossismo dell’eruzione cominciata il 27 giugno scorso con l’apertura di un sistema di fratture in prossimità delle bocche eruttive del 2014, a una quota di circa 3.030 metri sul livello del mare.
La colonna di fumo, ben visibile ovunque, preoccupa anche i residenti a Catania e provincia che temono la ricaduta di cenere sul territorio: tutto dipende dalla direzione dei venti, una situazione in evoluzione e quindi imprevedibile, secondo l’Ingv-Osservatorio etneo.
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