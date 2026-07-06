Eruzione Etna, l’aeroporto di Catania non riapre: stop fino alle 20

Catania – L’Etna resta in eruzione e Fontanarossa non riapre. Dopo un primo stop alle 12, poi prolungato alle 14, il blocco totale di partenze e arrivi è stato prorogato almeno sino alle 20. Operativo, invece, lo scalo di Comiso.

Le contromisure per il fermo dei voli

Un servizio di transfer dall’aeroporto di Comiso, un trasporto su gomma dagli aeroporti di Trapani-Birgi e Palermo-Punta Raisi in direzione Catania e due treni speciali che percorrono la tratta Palermo – Messina – Catania. Sono le misure di emergenza predisposte dall’assessorato ai Trasporti e alle Infrastrutture, in collaborazione con gli uffici dell’Ast, dei consorzi del trasporto pubblico locale, di Trenitalia regionale e della Protezione Civile, per attenuare i disagi dei viaggiatori che avrebbero dovuto atterrare a Fontanarossa nelle ultime ore, ma sono stati dirottati presso altri aeroporti dell’Isola dopo le restrizioni e la chiusura dello spazio aereo per motivi di sicurezza a causa dell’intensa attività eruttiva dell’Etna. I servizi, predisposti già a partire dalle prime ore del mattino di oggi, sono operativi per tutto il periodo della durata del blocco dello scalo catanese. Fin dalla mezzanotte di oggi diverse decine di pullman sono stati attivati dai tre aeroporti.