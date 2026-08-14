Cronaca
|
14/08/2026 14:11

Eruzione Etna, richiude l’aeroporto di Comiso per cenere sulla pista

Fino alle 16 di oggi 14 agosto.

di Redazione

Meteo: Comiso 33°C Meteo per Ragusa

Comiso – SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale contaminazione dell’infrastruttura da cenere vulcanica, sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Comiso fino alle 16:00 ora locale.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

© Riproduzione riservata

Consigliati