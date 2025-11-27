Escape room al Museo a Scicli il 3 dicembre, giornata della disabilità

Scicli – Il 3 dicembre 2025 la cooperativa Agire inaugura la sua nuovissima Escape Room “Il Museo che sente: oltre le sale, oltre i sensi”.

Ingresso gratuito e due turni. L’iniziativa verrà replicata a pagamento sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025. Una escape room “speciale” verrà proposta a Scicli in occasione della Giornata mondiale della disabilità in cui si vuole dare modo a chi parteciperà, attraverso il gioco, di comprendere come disabilità fisiche e psichiche, in realtà non limitino azione e ragionamento, ma aprano orizzonti su abilità diverse e sorprendenti.

I partecipanti saranno chiamati a osservare, comprendere e risolvere sfide ingegnose per avanzare nel percorso, trasformando il gioco in un’occasione di riflessione e sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità.

All’interno degli ambienti ci si confronterà con diversi personaggi famosi dell’arte della musica e della letteratura affetti da disabilità che aiuteranno i partecipanti a passare ai livelli successivi. Si dovrà uscire dalle stanze, superando giochi ed attività che richiederanno sensibilità e capacità di adattamento, per scoprire alla fine che la normalità è un concetto assolutamente relativo.

La giornata del 3 dicembre sarà gratuita, proprio per celebrare l’importanza dell’inclusione e della consapevolezza. L’esperienza sarà poi riproposta il 6 e 7 dicembre, con partecipazione a pagamento, per dare a tutti la possibilità di mettersi alla prova e vivere l’avventura. È una iniziativa promossa dalla cooperativa Agire con la partecipazione straordinaria dei ragazzi della 3B del Liceo Scientifico “Q. Cataudella” di Scicli e il patrocinio del Comune di Scicli.

La Giornata Internazionale delle persone con Disabilità è stata istituita nel 1981 dall’ONU per promuovere una più ampia sensibilizzazione sui temi della disabilità, onde sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e ridurre ogni forma di discriminazione o violenza.

Quando:

Mercoledì 3 dicembre: ingresso gratuito

Sabato 6 e Domenica 7 dicembre: ingresso 5€

ORARI:

ore 16:00 – ore 17:00

DOVE:

Via F. Mormina Penna 2, Scicli (RG) – infopoint

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

telefono: 351 888 1474

email: agirecooperativa@gmail.com

