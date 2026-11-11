Cronaca
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11/11/2026 14:35

Escavatore e strada bloccata: fallita spaccata alla banca

L'arrivo dei carabinieri ha messo in fuga la banda.

di Redazione

Catania – Un tentativo di furto a una banca, realizzato con la tecnica della spaccata, è stato sventato dai carabinieri nella notte a Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia. Dopo una segnalazione arrivata al 112, i militari sono intervenuti sulla strada statale 120 nella filiale della Banca di Credito Cooperativo di Pachino.

La banda aveva posizionato sulla strada due mezzi pesanti per impedire o ostacolare il passaggio e ritardare l’eventuale intervento delle forze dell’ordine. Utilizzando una pala meccanica montata su un escavatore, come un vero e proprio ariete, hanno tentato di sradicare lo sportello del bancomat.

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L’arrivo delle pattuglie ha, però, smontato il piano dei banditi che si sono dileguati a bordo di un’auto. Sul posto è stata trovata un’altra macchina che è stata sequestrata.

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