Esce dal lido: travolta e uccisa dalla moto

Palermo – La 65enne Anna Maria Romano è morta investita vicino allo stabilimento la Marsa all’Addaura sul lungomare Cristoforo Colombo di Palermo. Era appena uscita dal lido quando è stata travolta da un motocilista di 51 anni, rimasto gravemente ferito. a Romano è la moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia morto a 65 anni nel 2022 e zia del tennista Marco Cecchinato. “E’ stata insegnante di educazione fisica in quartieri difficili di Palermo – ricorda il tennis club -, ha aiutato tantissime donne con i suoi corsi preparto, infaticabile organizzatrice di eventi sociali, voce degli Internazionali di tennis”.

