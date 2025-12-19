Condividi "Esce di strada con l’auto e finisce in un fossato: muore una donna di 55 anni" sui social

Menfi – Un grave incidente stradale ha provocato la morte di una donna di 55 anni sulla provinciale che collega Santa Margherita di Belice a Menfi. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da chiarire, la conducente ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada terminando la sua corsa in un fossato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. I carabinieri della zona hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

