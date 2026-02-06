Esce “New Call”, il nuovo album del Giuseppe Guarrella Niwas Quartet

È disponibile dal 6 Febbraio su etichetta IF Records/Isulafactory “New Call”, secondo lavoro discografico del Giuseppe Guarrella Niwas Quartet, progetto che conferma e approfondisce la poetica musicale del gruppo, muovendosi con coerenza e libertà nel territorio del jazz contemporaneo.

Il disco rappresenta una nuova fase del percorso del quartetto, un’evoluzione naturale che mette in equilibrio composizione e improvvisazione, rigore formale e apertura espressiva, ascolto collettivo e intensità emotiva. Le sei composizioni originali, tutte firmate da Giuseppe Guarrella, costruiscono un racconto sonoro unitario e al tempo stesso articolato, in cui il linguaggio jazzistico si apre a momenti lirici, tensioni ritmiche e spazi di ricerca.

Il contrabbasso di Guarrella assume un ruolo centrale, non solo come fondamento ritmico e armonico, ma come vero fulcro narrativo attorno al quale si sviluppa il dialogo tra i musicisti. Angostura, New Call, Orto Allegro, Amina, Bad Love, How Sad delineano un percorso musicale che alterna densità e rarefazione, scrittura e libertà improvvisativa, offrendo all’ascoltatore un’esperienza coinvolgente sia sul piano sensoriale che su quello intellettuale.

Alla guida del quartetto c’è Giuseppe Guarrella, contrabbassista siciliano attivo da oltre trent’anni e figura di rilievo nel panorama dell’avant-garde jazz italiano, con numerose collaborazioni discografiche e concertistiche. Accanto a lui, Gianpiero Fronte al sax, Salvo Scucces al vibrafono ed Emanuele Primavera alla batteria contribuiscono a definire un suono collettivo maturo, aperto e profondamente contemporaneo.

