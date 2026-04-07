Escursione a cava Bombello a Noto. VIDEO

C'è una a tomba isolata risalente all’antica età del Bronzo.
di Redazione
Noto – L’area di contrada Bombello, situata nei pressi di Monte Finocchito, è una zona archeologicamente poco conosciuta. Nei pressi dell’altura si osservano numerosi arcosoli altomedievali, che indicano una chiara frequentazione in periodo bizantino, probabilmente legata all’insediamento di una delle numerose masserie presenti sull’altopiano ibleo. L’indagine ha inoltre rivelato la presenza di una tomba isolata risalente all’antica età del Bronzo, caratterizzata da un prospetto monumentale decorato a lesene.
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