Escursione a Cava Carruvitu ad Avola

È una cava artificiale che fu rifugio antiaereo.

Avola, Siracusa – La Cava Carruito, conosciuta storicamente anche come Cava Carruvitu, è una destinazione di interesse naturalistico e storico situata nel territorio collinare di Avola. Si tratta di una cava artificiale legata a due importanti momenti della storia del territorio. Le sue origini risalgono al XVIII secolo, quando venne utilizzata per l’estrazione della pietra destinata alla ricostruzione dei centri del Val di Noto in seguito al devastante terremoto del 1693. Durante la Seconda guerra mondiale, invece, le cavità della cava furono riutilizzate come rifugio dalla popolazione locale durante i bombardamenti che interessarono Avola il 9 luglio 1943, nel contesto dello sbarco alleato in Sicilia.

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