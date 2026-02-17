Escursione a Cava Manghisi, a Case Sorveglianza. VIDEO

Noto – Lungo la Cava Manghisi, in prossimità di Case Sorveglianza, insiste un insediamento di 10 ambienti disposti su un unico filare. L’insediamento è molto articolato e ricoperto a tratti da una fitta vegetazione. Una scalinata intagliata nella roccia con tacche per mani e piedi conduce fuori dalla cava intercettando una antica trazzera. Sono presenti strutture in “muratura a secco” a delimitare alcuni ingressi e delle mangiatoie realizzate probabilmente in tempi più o meno “recenti” quando l’insediamento ha subito riusi successivi. Parti di tali murature sono crollate e/o manomesse. L’abitato può far parte della tipologia di insediamento rurale utilizzato in maniera stagionale o periodica.

