Escursione a Torreresena in contrada Renna alta a Noto

Noto – Torresena è una località situata nel territorio di Noto, in provincia di Siracusa, nota principalmente per il suo rilevante patrimonio archeologico e rurale. L’area presenta tracce di insediamenti che vanno dalla preistoria al tardo medioevo. Sul pianoro sono state individuate anche una latomia di epoca greca e un’antica calcara. Di particolare interesse è la Fattoria di Torresena, na struttura rurale storica edificata tra il 1922 e il 1924, situata in Contrada Renna Alta. Rappresenta un esempio di architettura agricola del XX secolo perfettamente integrata nel paesaggio archeologico circostante. La zona è stata oggetto di studi per la presenza di antiche miniere di lignite nelle località limitrofe come Grattaluri e Giummarito.

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