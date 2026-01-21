Escursione al fiume Manghisi a Noto. VIDEO

Noto – Il fiume Manghisi è situato all’interno della prima parte della Riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile. Nasce dalla sorgente di Feudo Baulì (o Bauly), a 3 km da Palazzolo Acreide e sviluppa il suo percorso al confine tra Noto e Avola. A valle prende le acque di tre affluenti: Cava Manghisi, Cava Mazzone-Celso-S. Marco-Putrisino e Cava Testa dell’acqua-Buongiorno. Successivamente il fiume entra in una sorta di strozzatura, ricompare in seguito con il nome di fiume Cassibile. Il Manghisi dà inoltre il suo nome all’omonima «cava» iblea (ovvero una gola) dal grande valore naturalistico.

