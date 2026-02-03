Escursione al mulino Pancali

Il Torrente Tellesimo è un affluente del Fiume Tellaro. Il corso d’acqua, con la sua azione erosiva, ha creato, nei secoli, un canyon lungo e stretto con pareti a strapiombo e con conche e marmitte. Lungo gli argini è presente una ricca vegetazione ripale dominata da platani, salici e pioppi e nelle acque limpide ed ossigenate è possibile osservare granchi di fiume e la ben nota trota macrostigma. Un luogo, in alcuni tratti, ancora selvaggio in quanto poco accessibile all’uomo. Attraverso un’antica mulattiera si raggiunge l’alveo del torrente dove ci si imbatte nel vecchio Mulino di Pancali. Da qui inizia un percorso lungo la media Valle del Tellesimo.

