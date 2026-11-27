Enna – Il Parco Minerario di Floristella-Grottacalda, in provincia di Enna, comprende due antiche miniere di zolfo che, dalla fine del Settecento, rappresentarono un’importante fonte di ricchezza per l’economia siciliana ed europea. Questa attività, però, fu caratterizzata da condizioni di lavoro durissime e dallo sfruttamento di migliaia di minatori, compresi bambini di appena sei anni, i cosiddetti carusi. Una realtà raccontata anche da Luigi Pirandello nella novella Ciaula scopre la luna. Nel corso dell’Ottocento le tecniche estrattive migliorarono e Agostino Pennisi di Floristella contribuì allo sviluppo industriale delle miniere. Dopo un periodo di crisi e un temporaneo rilancio durante la Seconda guerra mondiale, l’attività estrattiva cessò definitivamente nel 1986. Dopo anni di abbandono, nel 1991 fu istituito il Parco Minerario Floristella-Grottacalda, esteso su circa 400 ettari. Oggi rappresenta un importante patrimonio di archeologia industriale e della memoria storica siciliana, testimonianza del lavoro, dei sacrifici e delle sofferenze di generazioni di minatori.

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