Escursione al Tellaro e Bambuseto. VIDEO

Nelle piccole cave che incidono la roccia scorrono piccoli corsi d'acqua che vanno a formare il Tellaro. In una di queste cave si rinviene un bellissimo bambuseto.

Ragusa – San Giacomo è una piccola frazione in provincia di Ragusa. Situato nel cuore di una zona verde con pascoli molto ricchi. Il centro abitato è suddiviso in piccole contrade: Sa Giacomo, Bellocozzo, La Torre e Montesano. Popolata da circa ottocento abitanti vive di pastorizia (bovini,suini e ovini) e di agricoltura; ricca la coltivazione di cereali (avena, frumento orzo e granturco), ortaggi (zucchine, pomodori, cavolfiori, pomodori), alberi da frutta (pere,albicocche,fichi, fichi d’india, prugne). La campagna è ricca di ulivi, carrubi e mandorle. E’ un territorio molto antico e ricco di posti suggestivi dove si possono trovare ancora caratteristiche grotte e bellissimi fossili. Nella contrada di Montesano nelle piccole cave che incidono la roccia scorrono piccoli corsi d’acqua che vanno a formare il Tellaro. In una di queste cave si rinviene un bellissimo bambuseto.

© Riproduzione riservata