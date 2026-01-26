Escursione alla cascata di contrada Margione a Modica. VIDEO

Una sorgente temporanea denominata in dialetto locale “Minciluni”.
di Redazione
Modica – Nella contrada Margione di Modica, in corrispondenza di annate caratterizzate da elevata piovosità, si attiva una sorgente temporanea denominata in dialetto locale “Minciluni”. L’etimologia del termine risale al verbo latino mìngere, da cui l’italiano minzione, con riferimento alla fuoriuscita dell’acqua. Il fenomeno è riconducibile alla circolazione idrica sotterranea in ambiente carsico: le acque meteoriche, infiltratesi nel sottosuolo, percorrono un articolato sistema di condotti e cavità naturali fino a riemergere in superficie.
