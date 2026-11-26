Avola, Siracusa – La grotta di Santa Venera.

L’attuale pirrera (cava di pietra) denominata Grotta di Santa Venera è una grande e antica escavazione per ricavare la pietra necessaria per la costruzione dell’antico abitato di Avola. Si tratta di una grande latomia ipogea a sviluppo pseudo irregolare il cui utilizzo è antecedente al sisma del 1693. Durante la seconda guerra mondiale essa fu utilizzata dagli avolesi e dagli abitanti delle campagne come rifugio a seguito dei bombardamenti alleati. La denominazione a Santa Venera è sicuramente moderna e nasce dall’erronea attribuzione di questa escavazione con un oratorio rupestre che esisteva nelle vicinanze su cui venne edificata al chiesa di Santa Venera in stile gotico catalano poi andata distrutta a seguito del sisma. Sia la posizione della chiesa che dell’oratorio sotterraneo non sono note con certezza.

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