Attualità
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17/08/2026 09:34

Escursione alla necropoli di Scorrione

5 ipogei del periodo tardo-antico risalenti al V-VI secolo d.C.

di Redazione

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Modica – Al confine tra le contrade Zappulla e Scorrione, a pochi chilometri da Modica, in un impluvio, si rinvengono 5 ipogei del periodo tardo-antico risalenti al V-VI secolo d.C. Gli scavi, effettuati recentemente, sono stati diretti dall’archeologo Saverio Scerra della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, in co-direzione scientifica con l’Università di Hradec Králové, Prof. Joan Pinar.

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