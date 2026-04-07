Escursione alle grotte carsiche di San Marco a Noto

Nella parte finale si apre una camera caratterizzata da un laghetto di acqua limpida e cristallina.

Noto – In contrada San Marco, nel territorio di Noto, nascosta tra gli alberi ed arbusti che ricoprono un gradone di roccia calcare, si trovano le aperture di diverse grotte carsiche. Una cavità è lunga circa 60 metri e la si percorre in alcuni tratti strisciando per passare da una camera all’altra. Nella parte finale si apre una camera caratterizzata da un laghetto di acqua limpida e cristallina.

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