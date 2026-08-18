Escursione all’Isola dei Porri

ispica – Isola dei Porri, le sue dimensioni si sono ridotte ulteriormente a causa dell’azione erosiva del mare.

Nei primi anni del Novecento, il botanico modicano Giacomo Albo aveva effettuato una misurazione dell’isola pari a 15.000 metri quadrati. Questo dato è considerato errato per eccesso, oppure basato su criteri diversi rispetto alla mappa catastale dell’epoca, che registrava per lo scoglio principale dimensioni di circa 70 × 40 metri, pari a 2.800 metri quadrati. Al contrario, i contratti di concessione della Capitaneria di Porto di Catania del 1901 e del 1907 riportavano una misura di 3.900 mq, giudicata invece errata per difetto rispetto ai rilievi complessivi dello spazio marino occupato. Gli storici e i geografi ritengono che Albo non abbia misurato la sola superficie emersa e calpestabile dello scoglio principale, ma abbia incluso l’intero specchio d’acqua e i banchi di roccia affioranti che comprendevano tutti e tre gli isolotti del piccolo arcipelago. Se si considera la sola terraferma dello scoglio maggiore, la misura di 15.000 mq risulta infatti fisicamente impossibile rispetto alla reale conformazione geologica del luogo.

Per quanto riguarda l’origine del nome, la tradizione popolare racconta che la denominazione “Isola dei Porri” sia dovuta alla presenza, in passato, di piante spontanee appartenenti alla famiglia dei porri selvatici (Allium), capaci di crescere persino in ambienti rocciosi e ostili. Nel 1989 vi sono stati ritrovati degli scheletri umani di datazione incerta, probabilmente risalenti al X secolo. Si pensa possano essere i resti dei familiari di Ziyadat Allah III, uno degli ultimi emiri aglabiti della Tunisia. Secondo la storia, nel 903 l’emiro, temendo un complotto nei suoi confronti, fece uccidere il padre, lo zio e altri membri della corte, facendone poi trasportare i corpi proprio sull’Isola dei Porri. Sembra infine che, all’inizio del Novecento, sull’isola si praticasse persino la caccia.

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