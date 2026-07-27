Escursione all’Isola di Capo Passero

La Tonnara.
di Redazione
Portopalo di Capo Passero -L’isola di Capo Passero si trova all’estremità meridionale del golfo di Noto, di fronte al borgo di pescatori di Portopalo. Sebbene fino alla metà del Settecento fosse unita alla terraferma da una lingua di sabbia, oggi è un isolotto disabitato separato da un braccio di mare poco profondo ma dalle correnti insidiose. Durante l’estate, piccole imbarcazioni collegano continuamente lo Scalo Mandria di Portopalo all’isola, mentre nel resto dell’anno domina la natura incontaminata.
Storia e Patrimonio
La Tonnara: L’approdo dell’isola avviene presso i vecchi magazzini di una delle tonnare più antiche della Sicilia. Sullo sfondo si notano i grandi opifici settecenteschi oramai in disuso, la vecchia chiesa e le ancore usate in passato per la pesca dei tonni (evocata anche da una tipica imbarcazione, lo scieri, esposta a Portopalo). Il Forte Spagnolo: Sul punto più alto dell’isola sorge una possente fortezza del Seicento, edificata per difendere la costa dalle incursioni piratesche. Raggiungibile con una camminata di venti minuti, offre una vista panoramica sull’intero paesaggio circostante.
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