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19/10/2026 11:37

Escursione in contrada Margione a Modica

A Frigintini.

di Redazione

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Modica – Nelle campagne di Frigintini, frazione rurale di Modica, scorre il torrente Tellesimo, importante affluente del fiume Tellaro. Parallelamente al corso d’acqua, immerso nell’ombra di una fitta pineta e di altra vegetazione, si snoda un suggestivo sentiero escursionistico ad anello gestito dalla forestale. Lungo il percorso, il costante scroscio dell’acqua e il canto degli uccelli accompagnano i visitatori in un’atmosfera di totale relax, che conduce direttamente alla scoperta dell’agriturismo Margione.

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