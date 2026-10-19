Escursione in contrada Margione a Modica

A Frigintini.
di Redazione
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Modica – Nelle campagne di Frigintini, frazione rurale di Modica, scorre il torrente Tellesimo, importante affluente del fiume Tellaro. Parallelamente al corso d’acqua, immerso nell’ombra di una fitta pineta e di altra vegetazione, si snoda un suggestivo sentiero escursionistico ad anello gestito dalla forestale. Lungo il percorso, il costante scroscio dell’acqua e il canto degli uccelli accompagnano i visitatori in un’atmosfera di totale relax, che conduce direttamente alla scoperta dell’agriturismo Margione.
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