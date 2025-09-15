Eseguita autopsia, mercoledì i funerali di Giuseppe Raimondo, ucciso da un colpo di fucile

Scicli – Si terranno mercoledì 17 settembre alle 10 nella chiesa di Santa Maria La Nova i funerali di Giuseppe Raimondo, morto in seguito a un ferimento da colpo di fucile di cui rimase vittima la sera del 22 agosto lungo la vallata del fiume Irminio.

Lo sparo fu esploso poco dopo le 22 e non, come ricostruito in un primo momento, all’una della notte. Raimondo è spirato all’ospedale di Ragusa il 4 settembre per le complicanze delle sue condizioni di salute.

Oggi il professore Giuseppe Ragazzi ha eseguto l’autopsia nell’obitorio dell’ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa. Avrà 90 giorni di tempo per depositare l’esito dell’esame autoptico. La famiglia ha incarico un proprio perito di parte, il dottor Piero Piccirillo.

