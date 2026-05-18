Eseguito un prelievo multiorgano al Policlinico di Catania

Donati fegato, reni e cornee di una donna deceduta per grave danno cerebrale.

Catania – Un prelievo multiorgano è stato eseguito nel presidio “Rodolico” dell’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania su una donna deceduta a causa di un grave danno cerebrale.

I familiari hanno espresso il consenso alla donazione degli organi, consentendo così di offrire nuove possibilità di cura a pazienti in attesa di trapianto.

Gli organi prelevati sono fegato, reni e cornee. L’intervento è stato effettuato grazie alla collaborazione tra il Policlinico di Catania, l’Ismett di Palermo e il Centro regionale trapianti.

L’accertamento di morte cerebrale è stato eseguito secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La commissione medica era composta dalla neurologa Daniela Fatuzzo, da Francesco Leonforte della Direzione medica di presidio e dall’anestesista Dario Rinzivillo, responsabile della Terapia intensiva del padiglione 8.

Successivamente i chirurghi dell’Ismett hanno proceduto al prelievo di fegato e reni, mentre le cornee sono state prelevate dagli specialisti della Clinica oculistica.

Coinvolte nelle fasi precedenti anche le équipe di Cardiochirurgia, diretta da Salvatore Lentini, dell’Anestesia e Rianimazione dell’edificio 8, diretta da Ettore Panascia, e il Coordinamento Procurement aziendale.

“Desidero esprimere il più sentito ringraziamento ai familiari della donna che, pur nell’immenso dolore, hanno compiuto una scelta di grande umanità e altruismo”, ha dichiarato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito. “La donazione degli organi rappresenta un atto di civiltà che trasforma una tragedia in speranza”.

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