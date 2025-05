Esplode la bombola: 56enne gravissimo

Termini Imerese – Un uomo di 56 anni si trova ricoverato a Catania in gravi condizioni dopo lo scoppio della bombola in casa. E’ successo a Termini Imerese, in zona Giardini Scotti, sotto il ponte Sicilia. La bombola di gas è esplosa all’interno di una casale, provocando un violento boato e il crollo del tetto dell’edificio, gravemente danneggiato.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cimino di Termini Imerese. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso. Le squadre di soccorso hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’esplosione. Come spiegano i medici dell’ospedale catanese il 56enne ha ustioni alla testa e al volto. Si trova ricoverato al trauma center in codice rosso, intubato.

© Riproduzione riservata