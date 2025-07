Condividi "Esplosione a Roma oggi: la fuga di gas e il boato nel distributore Gpl in via dei Gordiani: «Come una bomba». 29 feriti, case evacuate" sui social

Roma – Una forte esplosione si è verificata a Roma in zona Prenestina ed è stata sentita in diverse zone della Capitale. Un distributore di benzina in via dei Gordiani è andato a fuoco poco dopo le 8.

Alcuni vigili del fuoco e alcini agenti di polizia sono rimasti feriti nell’esplosione che ha interessato un distributore di benzina a Roma. Secondo le prime informazioni, i pompieri e i poliziotti erano stati chiamati per un camion che aveva urtato una conduttura e, quando sono arrivati, c’è stata l’esplosione, che ha investito anche i sanitari che erano già presenti sul posto.

La deflagrazione ha provocato danni ad alcuni palazzi vicini, mentre le fiamme hanno raggiuntoun deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore. Sarebbero rimasti feriti anche alcuni passanti.

Sono almeno 29 al momento le persone trasportate al pronto soccorso dal 118 per l’esplosione a un distributore stamattina a Roma. Sono stati accompagnati in diversi ospedali della città. Nel corso delle prime operazioni di soccorso i carabinieri intervenuti hanno evacuato l’area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi, condotto all’ospedale Vannini. Anche un carabiniere del Nucleo Radiomobile, tra i primi intervenuti, è rimasto lievemente ferito.

Una grande colonna di fumo si è alzata in cielo. E’ stata chiusa la fermata della metro C Teano a Roma dopo la forte esplosione che si è verificata a un distributore. La chiusura, rende noto Atac sul proprio sito, è scattata su disposizione delle forze dell’ordine.

Un centro estivo nelle vicinanze del distributore è stato evacuato. «Ai primi sentori di fumo intorno alle 7.30 abbiamo fatto evacuare i bambini, erano presenti in 8 – ha raccontato il presidente della polisportiva Villa De Sanctis, Fabio Balzani -. Sono arrivati i genitori, i ragazzi stanno tutti bene . Se fosse successo un’ora più tardi sarebbe stata una strage: ci sarebbero stati i 60 bambini del centro estivo, noi responsabili, e 120 prenotati in piscina. Il centro sportivo è danneggiato, sembra un campo di battaglia».

© Riproduzione riservata