Esplosione Roma, morto Claudio Ercoli, l’ispettore dell’Eni rimasto ferito dopo lo scoppio del distributore

Roma – È deceduto oggi all’ospedale Sant’Eugenio di Roma uno dei due feriti gravi dell’esplosione del distributore di benzina in via dei Gordiani al quartiere Prenestino. Si tratta di Claudio Ercoli, 54 anni, ispettore di piazza per contro dell’Eni che aveva riportato ustioni di terzo grado sul 55 per cento del corpo. A quanto si apprende, l’uomo deceduto era il ferito più grave tra tutti. Per quanto riguarda gli altri, invece – sempre secondo le ultime informazioni – nel pomeriggio di oggi presso il reparto di chirurgia del policlinico Umberto I saranno sottoposti a un intervento di ricostruzione delle parti del corpo ustionate il vice ispettore di polizia Marco Neri e l’agente di polizia Francesco D’Onofrio.

