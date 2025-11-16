Estate infinita in Sicilia: a Sampieri ancora bagni e tintarella

Scicli – A prendere il bagno sono soprattutto francesi e tedeschi, ma anche qualche italiano.

La lunga estate siciliana non accenna a finire. Non almeno a Sampieri di Scicli dove anche stamattina gli irriducibili di mare e tintarella, di riporre teli e costumi proprio non ne vogliono sapere. La baie del borgo marinaro, un po’ come a luglio e ad agosto, anche oggi accoglie bagnanti o comunque persone che non vogliono ancora perdere l’abbronzatura dei mesi più caldi. Del resto il meteo è favorevole: 25 gradi a Sampieri. E quindi che fare, se non l’ennesimo bagno al mare? Chi può non si lascia sfuggire l’occasione, anche perchè martedì 18 novembre l’autunno torna a farsi sentire in Sicilia con maltempo e temperature più basse.

Nell’isola comunque mai disperare, la fine di novembre o anche dicembre potrebbe ancora sorprenderci con “l’estate fuori stagione” a cui siamo ormai abituati.

