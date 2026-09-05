Estate infinita. La sesta ondata di caldo è sull’Italia

L’estate 2026 sarà (forse) ricordata come quella infinita. È iniziata precocemente a maggio (si ricorderanno i 38 gradi a Londra). Si è sviluppata in diverse ondate, una più forte dell’altra. Mentre ora, considerate le temperature di questi giorni, sembra voglia proseguire con una promessa: durare. Almeno fino a ottobre.

Ieri, 4 settembre, a Milano e in molte altre città del centro-nord si sono toccate punte di 34-35 gradi. Trend che non dovrebbe mutare almeno fino al 9 settembre, con temperature ben oltre la media stagionale. Siamo, in sostanza, nel pieno della sesta ondata di calore (tecnicamente si definisce così quando si hanno 3 o 5 giorni consecutivi con temperature oltre il 90esimo percentile rispetto alla media storica). Meno forte delle precedenti ondate, quelle con picchi di oltre 40 gradi registrati a luglio e agosto, ma pur sempre molto calda. Mattia Gussoni, climatologo, conferma e spiega. «Che cosa sta succedendo? La prosecuzione di quanto è accaduto negli ultimi tre mesi e mezzo: l’estate sub-tropicale sotto il dominio dell’anticiclone africano.

Avremo quindi un fine settimana con temperature molto alte. Si toccheranno 35 gradi a Milano, Firenze, Roma e Bologna. In alcuni casi anche nove gradi sopra la media». In Spagna ancora ieri si sono registrati 45 gradi a Siviglia mentre nel sud della Francia la colonnina di mercurio è arrivata a 38 gradi. Per un ritorno a temperature consone con il mese occorrerà aspettare giovedì. Per via di correnti d’aria più fresche provenienti dal nord-atlantico. Con il rischio di forti temporali accompagnati da grandinate. E poi? È la fine dell’estate? Non è detto. Potrebbe continuare. «Stando ai dati del Centro Europeo — conclude Gussoni —, la tendenza dovrebbe essere quella di temperature oltre le medie fino all’inizio di ottobre».

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