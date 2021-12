20.000 euro per riparare la Tesla? Piuttosto la faccio esplodere VIDEO

Helsinki - Un preventivo da 20.000 euro per la batteria di una Tesla Model S del 2013 appena uscita dal periodo di garanzia e con appena 1.500 chilometri alle spalle. E così il finlandese Tuomas Katainen ha deciso semplicemente di farla esplodere e di pubblicare il tutto online. Il centro di assistenza a cui l'auto è stata spedita ha risposto di non poter fare nulla di immediato per risolvere la situazione: l'unica opzione sembrava essere una sostituzione dell'intero corpo batteria, con un esborso pari a circa la metà del costo di un veicolo usato ma integro e funzionante.

Katainen ha reputato la spesa preventivata non solo eccessiva ma oltraggiosa, e ha deciso di rispondere con un gesto plateale: far esplodere il veicolo dopo essere passato a ritirarlo dal centro di assistenza. L'uomo ha contattato il canale YouTube Pommijätkät – di origine finlandese e specializzato proprio in esplosioni – con la proposta di far saltare per aria la sua auto. I gestori hanno accolto la richiesta e hanno progettato i dettagli dell'operazione con cura, trovando un luogo adatto, procurandosi gli esplosivi corretti e riprendendo il tutto in un video.

Dietro al gesto – ha spiegato l’uomo – non c'è della semplice piromania né voglia di dare spettacolo, ma vera e propria frustrazione; la garanzia che Tesla lega alle sue auto copre infatti le spese di riparazione entro gli 8 anni dall'acquisto o i 240.000 chilometri percorsi, ed è una coincidenza decisamente sfortunata che il veicolo abbia smesso di funzionare correttamente dopo 8 anni esatti e con un utilizzo estremamente limitato. A questo si aggiunge il fatto che, a fronte di una fatalità simile, l'azienda non ha offerto a Katainen soluzioni di compromesso a parte l'acquisto di un intero battery pack.