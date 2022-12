23enne di Messina assassinato in Germania

Incredibile notizia a poche ore dalla misteriosa uccisione di due giovani originari della provincia di Messina in Inghilterra. A Albstadt, in Germania, sono stati uccisi due ragazzi di 20 e 23 anni. Il giovane, Christian Zoda, è originario di Messina come i familiari, che nella cittadina tedesca gestiscono un ristorante-pizzeria italiana. Un fatto ancora avvolto dal mistero anche per la stampa tedesca che sta seguendo da giorni quanto accaduto. Da domenica scorsa, quando la ragazza di 20 anni, Sandra Quarta, è sparita nel nulla. Poi mercoledì l'uccisione in pieno centro del messinese 23enne a colpi di pistola. Il ragazzo è stato trovano esanime dai soccorritori ed è poi deceduto a distanza di poco nel vicino ospedale dove era stato trasportato.

La polizia ha fermato un 52enne, anch'egli italiano, scoprendo che il fatto di sangue era collegato alla sparizione della ragazza avvenuta tre giorni prima. Solo dopo il suo arresto, secondo quanto riferisce il sito www.schwarzwaelder-bote.de gli agenti hanno imboccato la strada decisiva e si sono recati a casa del sospettato, dove viveva anche Sandra Quarta che secondo gli inquirenti dovrebbe essere una sua parente. Nel suo appartamento, quindi, hanno iniziato a scavare in giardino e hanno trovato il cadavere della giovane.

Quello che gli investigatori sanno finora è che tutti e tre i soggetti coinvolti si conoscevano. Sono italiani, la ragazza aveva anche la cittadinanza tedesca. La portavoce della polizia non ha saputo dire quanto profonda e che tipo di amicizia fosse tra i due giovani uccisi.