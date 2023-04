Alexandra del Lussemburgo ha sposato Nicola Baloy, con rito civile

Grande festa nel granducato di Lussemburgo, l’ultimo del genere rimasto al mondo. Sabato 22 aprile si è sposata la principessa Alexandra, quarta figlia del granduca Enrico e della granduchessa Maria Teresa

Erano dieci anni che la coppia di regnanti non vedeva un discendente sposarsi. Le ultime nozze a corte, infatti, erano state quelle del loro secondogenito, Felix, nel 2013.

Una principessa lontano dagli stereotipi. Così è apparsa Alexandra di Lussemburgo, unica figlia femmina dei granduchi Enrico e Maria Teresa. In cappa e pantaloni ha sposati civilmente Nicolas Bagory. Nel weekend di fine aprile celebreranno le nozze religiose in Francia



Royal Wedding, ma alternativo.

La sposa era in bianco, ma in pantaloni. Il rito civile, gli ospiti coronati, ma non troppo. Forse è sobrio l'aggettivo migliore per descrivere il primo matrimonio reale del 2023, quello di Alexandra del Lussemburgo con l'uomo d'affari parigino Nicolas Bagoy.

Alexandra, 32 anni, è l'unica figlia femmina dei granduchi Henri e Maria Teresa. Ha sposato un 33enne borghese e dovrebbe tornare al suo lavoro in campo editoriale e lontano dalle cronache rosa. Non prima però dell'altra cerimonia, quella religiosa, che sarà celebrata sabato 29 aprile, nella chiesa di Saint Trophyme a Bormes-Les-Mimosas, in Costa Azzurra.

Il rito civile in attesa di quello religioso

A sancire la nascita di una nuova famiglia è stata Lydie Polfer, sindaco della città di Lussemburgo. Una cerimonia breve ma piena di emozione che ha fatto diventare Bagory, 34 anni, l’unico genero del granduca Enrico e della granduchessa Maria Teresa.



Un uomo, Bagory, assolutamente non abituato ad essere al centro della scena. Basti pensare che le foto dei due novelli sposi, dopo la cerimonia nuziale, in piazza, sono le prime che ritraggono la coppia (eccezion fatta per quella diffusa per annunciare il fidanzamento ufficiale). Prima di sabato, infatti, la principessa era stata molto discreta e, ancor più, il suo compagno di vita.



Quella della cerimonia in municipio è abitudine consolidata per la famiglia regnante del Lussemburgo ed era stata annunciata dopo il fidanzamento ufficiale dello scorso 7 novembre. La quartogenita del Granduca ha scelto un tailleur pantaloni bianco con un copri spalle. Prima e dopo la cerimonia ha salutato la folla insieme al marito sulla piazza del municipio, Place Guillaume, e poi dal balcone sotto il cielo non soleggiato del Granducato. Al ricevimento erano presenti le due famiglie, le autorità nazionali e qualche rappresentante delle monarchie straniere.





Alexandra di Lussemburgo: un matrimonio sotto la pioggia

Se vale il detto «sposa bagnata, sposa fortunata», allora Alexandra di Lussemburgo avrà una vita coniugale felicissima con Nicolas Bagory, suo novello sposo. Nel tragitto fino al municipio, infatti, protagonisti e ospiti sono stati accolti da una fine pioggerella. Un imprevisto climatico che non ha, però, minimamente rovinato la giornata. E basta guardare i sorrisi sul volto dei presenti per capire quanta gioia ci fosse nell’aria quel giorno nonostante l’acqua dal cielo.