All-you-can-eat, ristorante cinese banna cliente: mangia troppo, falliremmo

Cina - In Cina un live-streamer sostiene di essere stato inserito nella lista nera di un ristorante a buffet alla griglia per avere mangiare troppo. Ne parla la BBC.

L’uomo, noto come Mr. Kang, ha raccontato a Hunan TV di essere stato bandito dall’Handadi Seafood BBQ Buffet, che si trova a Changsha, dopo una serie di abbuffate. Mr. King ha mangiato 1,5 kg di piedini di maiale durante la sua prima visita e da 3,5 kg a 4 kg di gamberi in un’altra visita. Ha affermato che il ristorante è “discriminatorio” nei confronti delle persone che possono mangiare molto: “È una colpa?”, rimarcando che non ha sprecato il cibo.

Il proprietario del ristorante, però, ha dichiarato alla stampa che Mr. Kang ha messo in tasca il cibo che non riusciva a mangiare: “Ogni volta che viene qui, perdo qualche centinaio di yuan. Anche quando beve il latte di soia, ne consuma 20 o 30 bottiglie. Quando mangia i piedini di maiale, ne consuma l’intero vassoio. E per i gamberi, di solito la gente usa le pinze per prenderli, mentre Mr. King prende con sè l’intero vassoio”. Inoltre, il ristoratore ha deciso di vietare l’ingresso a tutti i live-streamer.

La storia è di tendenza sui social media cinesi e ha collezionato oltre 250 milioni di visualizzazioni su Weibo, con tanti commenti. Alcuni hanno affermato che il ristorante non dovrebbe essere all-you-can-eat se non può permetterselo mentre altri hanno manifestato solidarietà al ristoratore.

Chi è il live-streamer

Uno streamer online, o anche live streamer, internet streamer, o semplicemente streamer, è colui che trasmette un contenuto online, grazie ad una live stream: può essere sia una trasmissione in diretta che un video pre-registrato. Uno streamer può offrire una serie di contenuti che vanno da semplici chiacchierate con gli spettatori, a veri e propri spettacoli. Lo scopo di uno streamer è quello di intrattenere il suo pubblico, in modo molto simile a come si assiste in TV o su YouTube. La piattaforma maggiormente utilizzata per contenuti in diretta da streamer e che ha prodotto anche più traffico è senza dubbio Twitch che negli ultimi anni si è fatta conoscere sempre più anche in Italia.