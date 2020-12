Babbo Natale va a trovare gli anziani nella Rsa, ma è positivo: 18 morti

Belgio - Almeno 75 persone sono state infettate dal Covid e 18 sono morte in una casa di cura belga dopo la visita, nei giorni scorsi, di un operatore vestito da Babbo Natale, ignaro di essere un "super-diffusore" del virus. Il tentativo di portare un sorriso ai 169 residenti della Rsa Hemelrijck a Mol si è risolto nell’esatto contrario. Il gesto «è stato fatto con le migliori intenzioni, ma è andato storto», ha detto il sindaco di Mol, Wim Caeyers, che punta il dito non tanto contro l’uomo, mortificato e attonito davanti a ciò che è successo, quanto contro «l'organizzazione totalmente irresponsabile» del ricovero. Le immagini della visita diffuse dai media locali (nella foto, un frame del video) hanno mostrato infatti che non tutti i residenti indossavano le mascherine e che Babbo Natale non è riuscito a rispettare sempre le distanze di sicurezza con gli anziani, che gli si sono avvicinati per scattare dei selfie.