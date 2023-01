Bimbo in un pozzo di 35 metri, lotta contro il tempo

Vietnam - Un bambino di dieci anni intrappolato in un buco profondo 35 metri. È successo la vigilia di Capodanno nel sud del Vietnam e da due giorni centinaia di soccorritori stanno lavorando per cercare di salvare il piccolo. Si tratta di un bambino di nazionalità tailandese – Ly Hao Nam il suo nome – che a quanto si apprende stava cercando rottami metallici con altri tre bambini quando sarebbe caduto in un pilastro di cemento cavo largo solo 25 centimetri gettato per costruire un nuovo ponte. Il buco, profondo appunto 35 anni, si trova in un cantiere nella provincia meridionale di Dong Thap. Secondo quanto hanno fatto sapere i soccorritori al lavoro, il bambino avrebbe smesso di interagire con l'esterno “anche se l'ossigeno è sempre stato pompato nel buco”.

Due giorni fa i soccorritori lo aveva sentito gridare, poi da lunedì non avrebbe più risposto. Le sue condizioni di salute non sono dunque note al momento. "Stiamo facendo del nostro meglio. Non possiamo ancora dire le condizioni del ragazzo", ha detto all'agenzia di stampa AFP un soccorritore che si trova sul posto. Al bambino hanno fatto arrivare anche dell’acqua ma non si sa se ha bevuto. I soccorritori stanno cercando di ammorbidire il terreno circostante nel tentativo di sollevare il pilastro e tirarlo fuori. Finora però, purtroppo, non hanno avuto successo. Come riporta la Bbc, sul posto ci sono anche i genitori del bambino. "L'intera famiglia spera e prega che Ly Hao Nam sopravviva", così uno zio del bambino, anche lui sul posto. Il primo ministro Pham Minh Chinh ha chiesto ai soccorritori federali di unirsi agli sforzi delle autorità locali per salvare il ragazzo.